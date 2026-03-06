Il team Beltrami Tsa Tre Colli si trova in testa alla classifica grazie alle prestazioni di Michael Belleri, un corridore di 25 anni. Belleri si distingue come il miglior scalatore della Coppa Italia delle Regioni, indossando la maglia verde che lo identifica in questa specialità. La squadra continua a ottenere risultati importanti nelle gare in corso.

Team Beltrami Tsa Tre Colli si gusta la vetta della classifica con il 25enne Michael Belleri, che indossa la maglia verde come il miglior scalatore della Coppa Italia delle Regioni. L’atleta della squadra reggiana con base a Praticello di Gattatico, ha raggiunto questo traguardo grazie ai punti acquisiti l’altro giorno al Trofeo Laigueglia, la classica ligure che segna l’inizio del calendario internazionale professionistico, sommandoli a quelli raccolti in precedenza al Giro di Sardegna. La Coppa Italia maschile delle Regioni prevede un totale di 25 competizioni valevoli per le classifiche di combattività, quella assoluta, quella riservata agli Under 25 e quella di scalatore, con un calendario che ha preso il via a febbraio con il Giro di Sardegna e si concluderà a ottobre con la Veneto Classic, dopo aver toccato 17 regioni e 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il team Beltrami brilla. Belleri, il futuro è verde

Leggi anche: Il Team Beltrami alla svolta. In squadra 9 volti nuovi

Il Team Beltrami festeggia i 10 anni di attivitàLa squadra reggiana Team Beltrami Tsa Tre Colli festeggia i dieci anni di attività nel ciclismo.

Aggiornamenti e notizie su Il team Beltrami brilla Belleri il....

Argomenti discussi: Il team Beltrami brilla. Belleri, il futuro è verde.

Team Beltrami in evidenza al Laigueglia grazie a BelleriIl Team Beltrami TSA–Tre Colli continua a mettersi in evidenza anche nelle gare tra i professionisti. Al Trofeo Laigueglia, classica ligure del calendario internazionale, il bresciano Michael Belleri ... sportparma.com

Giro Sardegna: Team Beltrami in fuga per 130km con PeraniBilancio positivo per il Team Beltrami TSA–Tre Colli al Giro della Sardegna, prima gara stagionale della squadra tra i professionisti. Per i giovani atleti diretti da Roberto Miodini si è trattato di ... sportparma.com