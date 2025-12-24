Il Team Beltrami alla svolta In squadra 9 volti nuovi
Il Team Beltrami Tsa Tre Colli pedala con la mente già rivolta al 2026. E’ stata annunciata la formazione in vista della prossima stagione: 14 gli atleti a caccia della vittoria nelle categorie Continental e Under 23. Sono stati confermati cinque corridori: Andrea Biancalani, Matteo Falchetti, Pierluigi Garbi, Leonardo Rossi e Raffaele Tela. "Sono elementi che garantiscono continuità tecnica e conoscenza del metodo di lavoro della squadra", afferma Stefano Chiari, il team manager. "Accanto a loro, ecco nove volti nuovi. I più esperti sono Michael Belleri, Riccardo Perani, Lorenzo Montanari, Davide Basso e Simone Buongiorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
