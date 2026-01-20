Il Team Beltrami festeggia i 10 anni di attività

Il Team Beltrami Tsa Tre Colli celebra dieci anni di attività nel ciclismo. Da un decennio, la squadra reggiana si impegna con passione in competizioni professionistiche e Under 23 Elite. Un percorso consolidato che testimonia l'impegno e la crescita nel settore, con l’obiettivo di continuare a rappresentare il territorio e sviluppare giovani talenti nel ciclismo italiano.

La squadra reggiana Team Beltrami Tsa Tre Colli festeggia i dieci anni di attività nel ciclismo. La squadra è pronta per un'altra stagione in cui parteciperà a gare professionistiche e appuntamenti di spicco Under 23 Elite. La prima parte del calendario delle competizioni è stata stilata, con debutto il 14 febbraio. Prologo con la preparazione di gruppo dall'1 al 7 febbraio a Riotorto (Piombino, Livorno), nell'Alta Maremma. Ecco i primi appuntamenti per festeggiare il decennale, con la formazione a caccia della vittoria. Febbraio: 14, San Geo (Ponte San Marco-San Felice del Benaco, Brescia), su strada, che come tradizione apre la stagione Elite e Under 23; 14 e 15, Mugello (Firenze); 21 Firenze-Empoli; 22, Criterium Misano (Rimini), 252-13, Giro di Sardegna (5 tappe); 28, Polese (San Michele di Piave-Santa Maria del Piave, Treviso).

