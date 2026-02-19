Presentazione del volume ' Eleonora di Toledo La consorte di Cosimo I De’ Medici dalla Spagna a Firenze' alla Domus Mazziniana

Il volume ‘Eleonora di Toledo. La consorte di Cosimo I De’ Medici dalla Spagna a Firenze’ viene presentato venerdì 20 marzo alle 16 alla Domus Mazziniana di Pisa. L’autore ricostruisce il viaggio di Eleonora, partendo dalla Spagna fino al suo arrivo a Firenze, evidenziando le sfide affrontate lungo il percorso. La presentazione offre uno sguardo dettagliato sulla vita della duchessa e sul suo ruolo nella corte medicea. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, con ingresso libero.

Venerdì 20 marzo alle ore 16, presso la Domus Mazziniana di Pisa (ingresso Via d’Azeglio n. 14) avrà luogo la presentazione del volume ‘Eleonora di Toledo. La consorte di Cosimo I de’ Medici dalla Spagna a Firenze’, curato dalla storica dell’arte Nicoletta Baldini e pubblicato da Pacini editore nel 2025.Il testo raccoglie i contributi degli studiosi che nel 2022 hanno partecipato al convegno internazionale tenutosi a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dedicato ad Eleonora Álvarez de Toledo, moglie del duca di Toscana Cosimo I de’ Medici, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla sua nascita.🔗 Leggi su Pisatoday.it

