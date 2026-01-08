Frana di Montevergine sospesa la Candelora 2026 | resta chiuso anche il Santuario

A causa della frana verificatasi a novembre, la strada è rimasta interrotta, rendendo impossibile garantire la sicurezza dei partecipanti alla Candelora 2026. Di conseguenza, anche il Santuario di Montevergine resterà chiuso e la tradizionale celebrazione è stata sospesa. Questa decisione sottolinea l'importanza di tutelare la sicurezza dei visitatori e di intervenire sulle criticità strutturali.

Montevergine chiusa per frana, FSI: stop alla Candelora 2026. Sicurezza prima di tutto - Il Santuario di Montevergine resterà chiuso al pubblico almeno fino al completo ripristino della viabilità e al pieno ripristino delle condizioni di sicurezza, compromesse dalla frana che dal 25 novem ... irpiniaoggi.it

Ufficiale: la Candelora non si terrà il 2 febbraio, neanche all’Abbazia del Loreto - Il Santuario di Montevergine, a causa della frana che, a partire dal 25 novembre 2025 ha interessato la viabilità, continuerà a rimanere chiuso al pubblico almeno fino a quando non sarà ripristinato l ... msn.com

IrpiniaTv. . La frana di Montevergine e l’impossibilità di raggiungere il Santuario. L’appello di Don Vitaliano all’Abate Gueriglia: “Quest’anno celebriamo la Candelora a Capocastello”. #itv - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.