Frana di Montevergine sospesa la Candelora 2026 | resta chiuso anche il Santuario

Da fanpage.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa della frana verificatasi a novembre, la strada è rimasta interrotta, rendendo impossibile garantire la sicurezza dei partecipanti alla Candelora 2026. Di conseguenza, anche il Santuario di Montevergine resterà chiuso e la tradizionale celebrazione è stata sospesa. Questa decisione sottolinea l'importanza di tutelare la sicurezza dei visitatori e di intervenire sulle criticità strutturali.

Sospesa la Candelora 2026, impossibile garantire la sicurezza dei fedeli a causa della chiusura della strada dopo la frana di novembre scorso. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Montevergine, il santuario resterà chiuso: celebrazioni sospese anche per la Candelora 2026

Leggi anche: Il Santuario di Montevergine ancora bloccato dalla frana, a rischio la Candelora 2026: “Spostiamo la Madonna”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Montevergine isolata: frana, ritardi e tradizioni spezzate; Candelora di Montevergine, la frana non spezzi la tradizione; Montevergine, rinviata la riapertura della strada: Provincia delibera lavori; Montevergine, il cantiere tra clima incerto e urgenze istituzionali.

frana montevergine sospesa candeloraMontevergine off limitis, l’abate Guariglia: «Non ci sono le condizioni di sicurezza, impossibile celebrare la Candelora 2026» - Il Santuario di Montevergine resterà chiuso al pubblico almeno fino al ripristino della viabilità e al ritorno delle necessarie condizioni di sicurezza, compromesse dalla frana ... msn.com

Montevergine chiusa per frana, FSI: stop alla Candelora 2026. Sicurezza prima di tutto - Il Santuario di Montevergine resterà chiuso al pubblico almeno fino al completo ripristino della viabilità e al pieno ripristino delle condizioni di sicurezza, compromesse dalla frana che dal 25 novem ... irpiniaoggi.it

frana montevergine sospesa candeloraUfficiale: la Candelora non si terrà il 2 febbraio, neanche all’Abbazia del Loreto - Il Santuario di Montevergine, a causa della frana che, a partire dal 25 novembre 2025 ha interessato la viabilità, continuerà a rimanere chiuso al pubblico almeno fino a quando non sarà ripristinato l ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.