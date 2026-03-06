Il ruolo della Cina nella tecnologia pulita italiana | da relazione ‘asimmetrica’ a interdipendenza strategica L’analisi

Il rapporto tra Italia e Cina nel settore della tecnologia pulita è caratterizzato da una crescente interdipendenza strategica, dopo un passato di relazioni definite come ‘asimmetriche’. I legami economici tra i due paesi sono cruciali per l’Italia nel processo di transizione energetica e industriale, anche se finora mancano di una strategia mirata a sfruttarli come vantaggio competitivo.

I rapporti economici tra Roma e Pechino sono fondamentali per la transizione energetica e industriale verso l'energia pulita dell'Italia ma finora – senza una strategia che li trasformi in un vantaggio competitivo – hanno portato a una "relazione asimmetrica". L'Italia dipende da tecnologie e componenti cinesi nel settore del solare fotovoltaico, delle batterie e, in misura minore, delle pompe di calore, sia direttamente attraverso le importazioni, sia indirettamente attraverso i partner dell'Ue, le cui catene di approvvigionamento incorporano una quota significativa di made in China. Ma se il deficit commerciale di Roma con Pechino è raddoppiato, passando da circa 2-2,5 miliardi di euro nel 2020-2021 a 4-5 miliardi di euro entro il 2024-2025, questa bilancia commerciale non è principalmente una questione di clean tech.

