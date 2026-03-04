tecnologia rotte migratorie e conflitto ibrido nella relazione 2026 dei servizi

La Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2026 analizza il ruolo della tecnologia nelle rotte migratorie e nei conflitti ibridi. Viene descritto come le innovazioni digitali influenzano i movimenti di persone e le strategie di sicurezza. Il documento fornisce dati e approfondimenti sui fenomeni in atto, evidenziando le sfide e le evoluzioni nel panorama internazionale.

“È inconfutabile che i paradigmi globali siano ormai cambiati e che assistiamo a una profonda ridefinizione del nuovo ordine mondiale”. La relazione annuale colloca così la trasformazione tecnologica in atto, sottolineando come questa sia parte integrante di una revisione strutturale degli equilibri di potenza. L’accelerazione tecnologica, più che innovazione tout court, è fattore abilitante e impattante che si riflette sugli equilibri geopolitici, sociali ed economici, capace di produrre nuove posture strategiche. La competizione si ridefinisce così lungo linee tecnologiche, dal controllo delle tecnologie emergenti, a quello delle risorse critiche e degli standard industriali. 🔗 Leggi su Formiche.net

