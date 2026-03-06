Il Robot Selvaggio | DreamWorks conferma ufficialmente il sequel!

DreamWorks ha annunciato ufficialmente che il film animato Il Robot Selvaggio avrà un sequel, trasformandosi in un nuovo franchise. La conferma arriva dopo il successo ottenuto dal primo capitolo, che ha riscosso un buon riscontro di pubblico e critica. La produzione del seguito è già in fase di sviluppo e il progetto prevede di espandere la storia e i personaggi già introdotti.

Da successo al botteghino a nuovo franchise: tutto quello che sappiamo su The Wild Robot Escapes e il cambio alla regia. Il mondo dell’animazione ha una nuova certezza: The Wild Robot (Il Robot Selvaggio) diventerà un franchise a tutto tondo. Dopo lo straordinario successo di critica e pubblico del primo capitolo, Dreamworks Animation ha confermato ufficialmente lo sviluppo del sequel, che si intitolerà The Wild Robot Escapes. L’annuncio non sorprende gli esperti del settore. Seguendo le orme di successi recenti come The Bad Guys e KPop Demon Hunters, anche l’odissea robotica tratta dai romanzi di Peter Brown è destinata a espandersi tra cinema e, potenzialmente, nuovi media. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

