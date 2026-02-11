La produzione di Hollywood ha annunciato che il sequel di

Il film di Joseph Kosinski avrà un seguito dopo il successo al box-office, come confermato dal famoso produttore di Pirati dei Caraibi. Dopo mesi di speculazioni e voci non confermate, il produttore Jerry Bruckheimer ha confermato che F1 - Il film avrà un seguito, ufficialmente già in lavorazione. Intervistato da BBC News, Bruckheimer ha ufficializzato la produzione. Nonostante non sia entrato troppo nei dettagli, il produttore ha risposto affermativamente alla richiesta di delucidazioni sul progetto, dopo i rumor sulla possibilità che Brad Pitt tornasse in pista per un sequel. Il successo record al box office e le nomination agli Oscar "Stiamo lavorando ad un sequel" ha risposto Bruckheimer. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - F1, il sequel si farà: Jerry Bruckheimer conferma il capitolo dopo il successo del film con Brad Pitt

