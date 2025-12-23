L’ungherese Batori torna a UdinJump con lei due saltatrici dagli Stati Uniti
Batori, atleta ungherese, ritorna a UdinJump insieme a due talentuose saltatrici statunitensi. L’evento, giunto alla sua ottava edizione, si concentra sul salto in alto, offrendo un’occasione per assistere a performance di alto livello e promuovere lo sviluppo di questa disciplina. La partecipazione di atleti internazionali conferma l’importanza dell’appuntamento nel panorama sportivo locale e internazionale.
Un’altra stella nascente dice “sì” a UdinJump Devolopment, meeting dedicato esclusivamente al salto in alto (ottava edizione). Dopo le spagnole Ona Bonet (terza agli Europei U20) e Aitana Alonso (medaglia d’oro agli Eyof), all’evento ideato da Alessandro Talotti ci sarà Lilianna Batori, ungherese. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
