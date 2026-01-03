Dagli Stati Uniti al mondo | la strategia militare di Trump tra Medio Oriente Africa e America Latina

La strategia militare degli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump ha mostrato un impegno costante in diverse aree del mondo, tra cui Medio Oriente, Africa e America Latina. Questo approccio si è tradotto in interventi e politiche volte a consolidare gli interessi nazionali e a influenzare gli equilibri geopolitici globali. Analizzare queste azioni permette di comprendere le linee guida di una politica militare che ha segnato il periodo di Trump.

Gli Stati Uniti hanno confermato fin dall'inizio del mandato di Donald Trump un approccio militare molto attivo. Nel Corno d'Africa, a febbraio 2025, velivoli statunitensi hanno colpito postazioni dello Stato Islamico in Somalia, piccolo ma persistente tassello del mosaico jihadista locale. Parallelamente, al-Shabaab è diventato bersaglio di ripetute incursioni, segnalando come Washington continui a considerare la regione un terreno sensibile per la lotta al terrorismo internazionale. Iraq: l'eliminazione dei dirigenti del Califfato. A marzo, l'aviazione americana, supportata dall'intelligence, ha effettuato un raid mirato contro Abdallah al Rifai, ritenuto uno dei principali dirigenti del Califfato in Iraq.

La nuova strategia Usa è l'opposto delle politiche europee - In sintesi, si potrebbe dire che gli USA del 47esimo Presidente abbandonano il ruolo di "gendarmi del mondo" per dedicarsi maggiormente alla loro ... affaritaliani.it

La nuova strategia degli Stati Uniti - Gli Stati Uniti, nell'ambito dello sviluppo della loro nuova Strategia di difesa nazionale, intendono concentrarsi specificamente sulla protezione del proprio territorio, rispetto a garantire la ... ilmessaggero.it

Il governo ha accusato gli Stati Uniti e ha dichiarato lo stato di emergenza - facebook.com facebook

Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela. Trump: "Catturati Maduro e la moglie". Di Maurizio Stefanini x.com

