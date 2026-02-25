L’incredibile somiglianza tra Laura Pausini e Lady Diana a Sanremo 2026 | social scatenati per il look che ricorda il revenge dress E il collier fa sognare il Titanic

C’è un’incredibile somiglianza che ha letteralmente infiammato le conversazioni online durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026. L’atteso debutto di Laura Pausini in veste di co-conduttrice accanto a Carlo Conti non ha convinto solo per la sua padronanza del palco, ma ha catturato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori per un colpo d’occhio impossibile da ignorare: il suo primo outfit ricordava lo stile di Lady Diana. Da Re Giorgio alla Principessa del Galles. A scendere le scale dell’Ariston è stata una visione in velluto blu notte. L’abito, una superba creazione di Giorgio Armani Privé caratterizzata da una profonda scollatura omerale che lasciava le spalle scoperte, ha fatto subito scattare il paragone reale. L’incredibile somiglianza richiamava alla mente l’iconico abito firmato Victor Edelstein che la Principessa del Galles indossò nel 1985 per la celebre cena di gala alla Casa Bianca (quella in cui ballò con John Travolta), mescolato all’audacia inconfondibile del suo famoso “revenge dress”, il vestito della vendetta dopo la separazione da Carlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

