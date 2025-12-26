Sofia Goggia irrompe nella top-5 della classifica dei guadagni! Il Prize Money Ranking e tutte le cifre

Sofia Goggia tornerà in gara sabato 27 dicembre in occasione del gigante di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il massimo circuito internazionale itinerante si è fermato soltanto per qualche giorno in concomitanza con Natale e Santo Stefano, ma subito ci aspetta alle porte nell’ultimo weekend dell’anno solare. Appuntamento tra le porte larghe in Austria, dove la fuoriclasse bergamasca proverà a conquistare un risultato di prestigio. L’azzurra si presenterà al cancelletto di partenza dopo aver vinto il superG della Val d’Isere, primo successo in questa annata agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

