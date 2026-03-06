Il prestito Ue l’oleodotto danneggiato e l’oro preso in ostaggio | tensione altissima tra Volodymyr Zelensky e Viktor Orbán

La tensione tra Ucraina e Ungheria cresce, con il presidente ucraino e il primo ministro ungherese che si scambiano accuse. Al centro dello scontro ci sono il prestito di 90 miliardi di euro promesso dall’Unione Europea, un oleodotto danneggiato e l’oro che sarebbe stato preso in ostaggio. La questione riguarda principalmente le relazioni tra i due paesi e le risorse coinvolte.

È sempre più alta la tensione tra Ucraina e Ungheria. Sul tavolo il prestito di riparazione dell'Ue da 90 miliardi di euro. Sullo sfondo ci sono Mosca, un oleodotto e un trasporto valori milionario "preso in ostaggio" da Budapest. Lo scontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro ungherese Viktor Orbán si è palesato con tutta la sua forza proprio in queste ore. (ANSA FOTO) – Notizie.com Zelensky, in alcune dichiarazioni all'agenzia ucraina Interfax ha detto di sperare che "una persona" nell'Unione europea non blocchi l'assegnazione di 90 miliardi di euro di prestiti di riparazione, altrimenti il suo indirizzo verrà fornito alle Forze armate dell'Ucraina.