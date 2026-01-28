Donald Trump avverte l’Iran che il tempo sta per scadere. Il presidente degli Stati Uniti ha fatto un nuovo appello, minacciando un possibile attacco se Teheran non cambia rotta. L’Iran, però, ha già detto di non voler negoziare sotto pressione e respinge ogni minaccia di Washington. La tensione tra i due Paesi si alza, e ora si teme un’ escalation che potrebbe portare a conseguenze più gravi.

Il 28 gennaio Donald Trump ha avvertito l’Iran che “il tempo sta per scadere”, riferendosi a un possibile attacco statunitense, mentre Teheran ha escluso di negoziare con Washington sotto minaccia. Il presidente statunitense ha lanciato l’avvertimento sul suo social network Truth Social, in un momento in cui gli Stati Uniti stanno rafforzando la loro presenza militare nel golfo Persico. Di fronte alla repressione del movimento di protesta nella Repubblica islamica, nelle scorse settimane Trump aveva più volte minacciato un intervento militare. Questa volta ha invece citato il programma nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il presidente statunitense Donald Trump avverte l’Iran che il tempo sta per scadere

Approfondimenti su Donald Trump Iran

Il 11 gennaio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rafforzato le sue critiche a Cuba, invitando il governo caraibico a raggiungere un accordo prima che le condizioni peggiorino.

L'Iran ha rivolto un avvertimento a Donald Trump, tramite il consigliere Aku Larijani, sottolineando l'importanza di non interferire negli affari di Teheran.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Will US President Donald Trump attack Iran #Iran #DonaldTrump #BBCNews

Ultime notizie su Donald Trump Iran

Argomenti discussi: Un anno di Trump: 7 grafici sulla presidenza che ha sconvolto il mondo; Trump, un anno dall'insediamento del presidente Usa: il bilancio dalle guerre ai dazi; L'America di Trump, un anno dopo; Il metodo Trump: violenza e terrore dentro e fuori l’America.

Il presidente statunitense Donald Trump avverte l’Iran che il tempo sta per scadereIl 28 gennaio Donald Trump ha avvertito l’Iran che il tempo sta per scadere, riferendosi a un possibile attacco statunitense, mentre Teheran ha escluso di negoziare con Washington sotto minaccia. Le ... internazionale.it

Nasry Asfura, alleato di Trump, s’insedia come presidente dell’HondurasNasry Asfura, sostenuto dal presidente statunitense Donald Trump, ha prestato giuramento il 27 gennaio per un mandato di quattro anni come presidente dell’Honduras, il paese più povero e violento dell ... internazionale.it

«Kristi Noem sta facendo un ottimo lavoro». Lo ha detto ai giornalisti Donald Trump in partenza per l’Iowa, fugando i dubbi circa il futuro della donna che è il volto e la voce della stretta sull’immigrazione attuata dalla sua amministrazione. Per ora rimane al suo - facebook.com facebook

Cadillac Escalade, ecco com'è il nuovo Suv blindato di Donald Trump x.com