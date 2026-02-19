Il potere autoreferenziale delle toghe

Il dibattito sulla riforma della giustizia si accende a causa del referendum previsto per il 22-23 marzo. La questione ha acceso le discussioni tra politici e cittadini, con molti che temono un eccessivo potere delle toghe. In particolare, alcune proposte sembrano rafforzare l’autonomia dei giudici a discapito dei cittadini. La campagna elettorale si anima con scontri tra chi sostiene la riforma e chi la critica aspramente. La tensione cresce in vista di un voto che potrebbe cambiare l’assetto del sistema giudiziario.

Con l'approssimarsi del referendum costituzionale sulla giustizia, previsto per il prossimo 22-23 marzo, il clima politico si è inevitabilmente surriscaldato. Al centro della tempesta sono finite le recenti esternazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio (nella foto), che ha definito l'attuale meccanismo delle correnti all'interno del Csm come un "sistema para-mafioso". Sebbene il termine possa apparire, per vigore retorico, stridente con il lessico istituzionale e prestarsi a facili strumentalizzazioni da parte delle opposizioni, non si può ignorare il cuore della questione sollevata dal Guardasigilli: l'urgenza di una riforma che sani ferite ancora aperte nel corpo della nostra magistratura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il potere autoreferenziale delle toghe Giustizia, la vittoria dei Sì al referendum spazzerà via il suprematismo delle toghe e il super potere delle correntiIl referendum sulla separazione delle carriere rappresenta un momento chiave per riformare il sistema giudiziario. Geopolitica delle Terre Rare: perché il controllo delle risorse decide il potere globaleNel XXI secolo il vero potere si gioca sulla capacità di controllare le materie prime chiave, come le Terre Rare. MELONI SMASCHERA IL CSM: LA VERITÀ CHE FA TREMARE LE TOGHE Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Ecco all'opera l'esilarante enfasi autoreferenziale di un populismo coreografico, arroccato al potere per il proprio interesse e per il proprio elettorato [.....] #lapolitichina #gaiaitaliapuntocom Comune di Scandiano facebook