Piantedosi avvisa | chi usa la violenza per opporsi al potere mina i fondamenti della democrazia

Giovanni Piantedosi, presidente del Consiglio superiore della magistratura, ha detto chiaramente che chi ricorre alla violenza per opporsi al potere mette a rischio i principi fondamentali della democrazia. La sua voce si alza in un momento in cui sono aumentati i casi di proteste più dure e scontri, e invita a mantenere il rispetto delle regole e delle istituzioni.

Il presidente del Consiglio superiore della magistratura, Giovanni Piantedosi, ha lanciato un monito chiaro e deciso contro l'uso della violenza come strumento di opposizione al potere. L'intervento, contenuto in un discorso pubblico tenuto in occasione di un incontro su temi istituzionali, ha messo in evidenza come le azioni violente compiute da gruppi o singoli individui che si oppongono al sistema democratico non siano solo reato, ma rappresentino una minaccia strutturale alla stessa democrazia. Piantedosi ha sottolineato che ogni forma di violenza, anche quando rivendicata come protesta contro decisioni politiche o amministrative, porta a un'erosione dei principi fondanti dello Stato di diritto.

