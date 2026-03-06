Il plank drag è una variante dinamica del tradizionale esercizio, pensata per rendere più coinvolgente la routine di allenamento. Questa versione prevede il movimento durante la posizione di plank, offrendo una sfida diversa rispetto alla staticità del classico esercizio. Chi si dedica all’allenamento fisico quotidianamente può inserire questa variante per variare gli stimoli e mantenere alta la motivazione.

Chi non ha mai provato almeno una volta il plank? Presenza fissa in ogni routine, sembra fermare il tempo ogni volta che lo si esegue. Si mantiene la posizione per quanto possibile, si stringono gli addominali e si contano i secondi. Interminabili. C’è però un’alternativa che sta prendendo piede online: si chiama plank drag (o plank pull-through) e potrebbe essere una risposta al tuo «mal di plank». L’idea è semplice e funzionale: si mantiene la classica posizione di plank, quella con gli avambracci o le mani ben piantate a terra e il corpo in linea retta. Poi, invece di restare immobile, si trascina un peso da un lato all’altro sotto il corpo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Il plank drag è la versione dinamica del plank, e siamo certi che ti farà dimenticare la noia

