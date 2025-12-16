Quanto riesci a stare in plank? Il tempo rivela la tua età biologica

Il plank è un esercizio molto popolare per valutare forza e resistenza, ma anche un indicatore della propria età biologica. La durata che si riesce a mantenere varia in base a età e livello di allenamento, evidenziando l'importanza di eseguire il movimento con qualità piuttosto che quantità. Scopri come il tempo in plank può riflettere il tuo stato di salute e forma fisica.

Il plank sembra infinito, ma fa bene a tutto il corpo. I tempi ideali variano in base ad allenamento ed età, con l'obbiettivo chiaro del movimento che deve rimanere la qualità.

