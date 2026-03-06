Il piano di Sinner per sconfiggere il sole della California

Per la prossima tappa a Indian Wells, Jannik Sinner e il suo staff hanno preparato una strategia specifica per affrontare le alte temperature della California. Il campione italiano ha incontrato difficoltà precedentement e, per questa ragione, è stato deciso di adottare misure particolari. La squadra si è concentrata sui dettagli necessari per gestire meglio il caldo durante le partite.

Il bianco, nel linguaggio dei colori, indica (anche) un nuovo inizio: "Ci siamo resi conto che indossavo colori piuttosto scuri, per questo abbiamo cambiato con un po' di bianco" ha detto Jannik Sinner sbarcato a Indian Wells. Il caldo si combatte anche così, con buonsenso e un tocco di scaramanzia: dopotutto è il colore di Wimbledon, lo Slam del cuore. Quello che nella finale del 2025 gli ha regalato la miglior performance di sempre contro Alcaraz, di nuovo nel mirino a partire dai Masters 1000 in terra statunitense: prima la California, poi Miami. Jannik vuole battere lo spagnolo e il caldo. Per il primo avversario si aspetta il campo; per il secondo c'è una strategia precisa.