sinner gli allenamenti sotto il sole per sconfiggere crampi e avversari

Dopo la sconfitta a Doha, Jannik Sinner si è trasferito in California per prepararsi al torneo di Indian Wells. Ha svolto allenamenti intensivi sotto il sole per migliorare la resistenza e prevenire crampi, cercando di adattarsi alle alte temperature. La sua preparazione si concentra sulla gestione del caldo e sulla resistenza fisica in vista delle prossime sfide sul campo.

Jannik pronto per il torneo di Indian Wells: "Ho cambiato anche i colori delle maglie, più bianco e meno tinte scure". Possibile semifinale con Musetti Come battere il caldo e il rischio di crampi? Allenandosi di più al caldo. Jannik Sinner dopo la sconfitta di Doha è volato in California in vista del torneo di Indian Wells che prenderà il via oggi. Sinner con Alcaraz, Musetti e Djokovic sono i protagonisti attesi dell'Indian Wells 2026, primo Masters 1000 della stagione Atp. Il sorteggio del tabellone ha definito un percorso che incide direttamente sulla classifica mondiale, con uno scenario chiave: il distacco tra Jannik e Carlos è attualmente di 3.

Australian Open: Sinner, Musetti e Darderi conquistano gli ottavi sotto un sole cocente Sinner soffre ma domina il caldo: l’Italia del tennis conquista gli ottavi a Melbourne Il settimo giorno del Melbourne Park… Il settimo giorno del...

Sinner, che spavento: va sotto, lotta con i crampi e rischia di crollare nel 3° set, poi rimonta Spizzirri ed è agli ottaviLuciano ha battuto Khachanov in 4 set, per Lorenzo successo contro Machac in 5 (Gaia Piccardi, inviata a Melbourne) Eliot Spizzirri il texano: chi...

