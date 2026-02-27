Sinner vola in California | quando lo rivedremo in campo

Jannik Sinner ha lasciato l’Italia e si trova attualmente in California, dove si sta preparando per i prossimi tornei sul cemento americano. Dopo un avvio di stagione che non ha soddisfatto le aspettative, il tennista si sta concentrando sul recupero e sulla preparazione atletica. I tornei in programma si svolgeranno nel mese di marzo e rappresentano il suo obiettivo immediato.

Si avvicinano due tra i tornei sul cemento più importanti del circuito americano: ecco quali e come sta Jannik dopo il ko in Qatar Nessun dramma, come lui stesso ha dichiarato, dopo la sconfitta con il ceco Jakub Mensik ai quarti di finale dell'Atp 500 di Doha. "Non è successo nulla di grave, nessun disastro: sono momenti che succedono nel tennis, ma sono molto sereno, prima o poi mi tiro fuori e riparto", aveva dichiarato a caldo ai microfoni di SkySport. Poi, senza ripassare dall'Italia, ecco il volo diretto per la California dove è arrivato nei giorni scorsi e si allena sotto gli occhi attenti del coach australiano, Darren Cahill (mentre Simone Vagnozzi arriverà successivamente per il torneo di Miami).