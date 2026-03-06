Il piano di Allegri per il derby | tra difesa e attacco gli ultimi dubbi

Mancano due giorni al derby più atteso della stagione, una partita che potrebbe decidere il campionato. Allegri ha preparato la squadra affrontando con attenzione sia la fase difensiva che quella offensiva, cercando di trovare la strategia migliore. I giocatori sono concentrati, mentre gli ultimi dubbi si concentrano sulle scelte in campo e sulle possibili variazioni tattiche.

Mancano solo due giorni alla partita più sentita della stagione, che porta con se il peso di poter assicurare all’ Inter il tricolore prima della fine del campionato. Ciò nonostante, questo derby, ha un duplice aspetto che coinvolge direttamente anche il Milan. I rossoneri infatti hanno l’obiettivo di portare punti utili a casa, sia in ottica Champions League, sia in ottica Scudetto (provando quindi a rimanere in corsa). Un match decisamente carico di aspettative ed emozioni. Quale sarà il piano di Mister Allegri, soprattutto in virtù delle condizioni fisiche di alcuni elementi della sua rosa? Facciamo insieme il punto. Il disegno di Allegri. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Milan si trova a fare i conti con una rosa che sin da inizio stagione dava l’impressione di essere abbastanza corta. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Verso il derby, Allegri prova l'undici titolare: dubbi su Bartesaghi. In attacco…In vista del derby di Milano contro l'Inter, Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, nella giornata di ieri a Milanello ha fatto svolgere ai suoi...

Almeyda mette gli ultimi ritocchi al suo piano per il derby di La Cartuja2026-02-28 15:45:00

Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. Ecco la richiesta dell'allenatoreAllegri Milan, il futuro dell'allenatore rossonero è incerto con il Real Madrid alla porta, ma la dirigenza sta pensando a un piano per blindarlo Il Milan si prepara a vivere un incrocio cittadino dec ...

Verso il derby con i (pochi) dilemmi di Allegri: le ultime di formazioneOrmai è tutto pronto per il derby di Milano. Un derby che il Milan giocherà su una duplice strada. La prima vale la partita in sé, la seconda è l'occasione per ...

