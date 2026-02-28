Almeyda mette gli ultimi ritocchi al suo piano per il derby di La Cartuja

Almeyda sta ultimando i preparativi per il derby di La Cartuja, con i dettagli finali del suo piano. La partita si svolgerà tra le due squadre rivali e si terrà nel prossimo futuro. La squadra dell’allenatore ha lavorato intensamente negli ultimi giorni per arrivare al match in condizioni ottimali. La data ufficiale dell’incontro è stata comunicata e l’evento attirerà numerosi tifosi.

2026-02-28 15:45:00 Riportiamo fedelmente quest'ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Questo sabato il Siviglia ha completato il suo quinto giorno settimanale di lavoro nella città sportiva José Ramón Cisneros Palacios, l'ultimo prima della misurazione Domani al Betis in esso Grande derby. Per questo evento, la squadra Nervionense recupererà Juanlu Sánchez dopo la sua espulsione contro Alavés, nonché ad Andrés Castrín y Osoche stanno rientrando dall'infortunio. Invece, non potrà contare su Tanguy Nianzouche completa un ciclo di avvisi, nemmeno con Joan Jordánsqualificato per due partite a causa delle sue proteste nella partita contro i Vitorians.