Il Pentagono mette al bando l’Ia Claude che vola in classifica

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha deciso di vietare l’uso dell’intelligenza artificiale Claude, sviluppata dall’azienda Anthropic, e l’ha inserita nella lista dei rischi per la catena di approvvigionamento. Questa decisione rappresenta un passo significativo nel rapporto tra il governo americano e le aziende tecnologiche della Silicon Valley. La mossa ha suscitato attenzione nel mondo dell’innovazione e della sicurezza nazionale.

(Adnkronos) – Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha formalmente designato Anthropic come un "rischio per la catena di approvvigionamento", segnando un'escalation senza precedenti nel rapporto tra l'amministrazione Trump e l'industria della Silicon Valley. La decisione, maturata dopo settimane di negoziati falliti e minacce legali, impone ai contractor della difesa il divieto di collaborare.