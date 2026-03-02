Pentagono usa IA di Anthropic per raid in Iran | bando di Trump

Il Pentagono ha utilizzato l’intelligenza artificiale di Anthropic per pianificare operazioni militari in Iran, nonostante il divieto imposto dal precedente presidente Trump che aveva ordinato alle agenzie federali di interrompere ogni rapporto con l’azienda. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle modalità di impiego o sui risultati delle operazioni.

Il Pentagono ha impiegato l’intelligenza artificiale di Anthropic per coordinare raid militari in Iran, poco dopo che il presidente Donald Trump aveva ordinato a tutte le agenzie federali di interrompere ogni rapporto con l’azienda. L’uso di Claude, il modello sviluppato da Anthropic, è avvenuto nel contesto di un’operazione del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), che ha richiesto valutazioni d’intelligence in tempo reale e simulazioni di scenari bellici prima del decollo dei bombardieri. La decisione di Trump, che ha definito Anthropic un’organizzazione di estrema sinistra e un rischio per la sicurezza nazionale, si è scontrata con la necessità operativa delle forze armate, che hanno continuato a utilizzare la tecnologia proibita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un briefing a porte chiuse in cui funzionari del Pentagono avrebbero ammesso che, prima dell'attacco congiunto Usa-Israele, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione Trump, non c'era alcun segnale che l'Iran avrebbe attaccato per primo. Lo x.com

