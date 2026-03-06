Il Pd chiede spiegazioni a Lollobrigida su amici e parenti assunti in Agea | il caso arriva in Parlamento
Il Partito Democratico ha depositato un'interrogazione al Senato firmata dal capogruppo Francesco Boccia, chiedendo al ministro Lollobrigida e al governo Meloni di fornire chiarimenti sul caso Agea. La richiesta arriva in seguito alle rivelazioni di Fanpage, riguardanti l’assunzione di amici e parenti in questa agenzia. La questione è ora sul tavolo delle istituzioni.
Gli Amichetti d’Italia si danno all’Agricoltura: parenti e amici in quota Fdi assunti nell’Agea targata LollobrigidaEx candidati di Fratelli d'Italia, figli di dirigenti del partito, esponenti del movimento giovanile meloniano.
