Il Pd | Con Lollobrigida Agea è ufficio di collocamento E alla Camera spuntano le mance del governo all'agenzia

Il Partito Democratico ha accusato il ministro Lollobrigida di aver trasformato Agea in un ufficio di collocamento, mentre alla Camera sono state sollevate questioni sulle presunte mance del governo all’agenzia. L’inchiesta di Fanpage.it ha rivelato assunzioni di esponenti di Fratelli d’Italia e parenti di vertici dell’ente, suscitando richieste di spiegazioni da parte delle opposizioni.

Dopo l'inchiesta di Fanpage.it sulle assunzioni di esponenti di Fratelli d'Italia e parenti dei vertici nell'agenzia controllata dal ministero dell'Agricoltura, le opposizioni chiedono chiarimenti al governo. Intanto la maggioranza - durante la discussione del decreto Coltivaitalia alla Camera - propone nuovi finanziamenti ad Agea, per milioni di euro.