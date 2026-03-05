Gli Amichetti d'Italia si danno all'Agricoltura | parenti e amici in quota Fdi assunti nell'Agea targata Lollobrigida

Gli Amichetti d’Italia, un gruppo legato a Fratelli d’Italia, si stanno dedicando all’agricoltura. Diversi parenti e amici di esponenti del partito sono stati assunti nell’Agea, ente pubblico sotto la guida del ministro Lollobrigida. Tra gli inserimenti ci sono anche ex candidati di Fratelli d’Italia e figli di dirigenti del partito, molti dei quali appartengono al movimento giovanile di riferimento.

Ex candidati di Fratelli d'Italia, figli di dirigenti del partito, esponenti del movimento giovanile meloniano. Tutti con una cosa in comune: negli ultimi mesi hanno trovato posto in Agea, l'agenzia per le erogazioni al mondo agricolo guidata da Fabio Vitale, un fedelissimo del ministro Lollobrigida. Assunzioni fatte con regolari procedure, ma la cui comune affiliazione politica rappresenta una curiosa coincidenza. Anche perché si sommano a quelle ottenute dai parenti dello stesso Vitale e di altre figure di vertice del mondo Agea.