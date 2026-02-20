Il Paradiso delle Signore le anticipazioni dal 23 al 27 febbraio | Umberto sospetta di Ettore e inizia ad indagare

Umberto boss del grande magazzino sospetta di Ettore e decide di indagare, dopo aver notato alcuni dettagli strani nei movimenti dell’uomo. La sua diffidenza aumenta quando scopre che Ettore ha nascosto alcune telefonate sospette. Nel frattempo, le giornate si riempiono di incontri e tensioni tra i personaggi, mentre le voci di un possibile tradimento si diffondono tra i collaboratori. La situazione si fa sempre più complicata, e i clienti notano un’atmosfera diversa nel negozio. La settimana si conclude con un colpo di scena.

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 23 a 27 febbraio alle 16.10: Umberto sospetta di Ettore e indaga sul suo conto. Marcello e Rosa sono ancora in crisi, Odile ottiene un incarico speciale.