Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 febbraio 2026 | Umberto Smaschera Ettore!

Nella prossima settimana, a Il Paradiso delle Signore, le tensioni tra i personaggi aumentano. Umberto scopre il vero volto di Ettore e non esita a smascherarlo davanti a tutti. Intanto, Ciro mette in atto una trappola per ingannare Concetta, creando nuovi scompigli tra i protagonisti. La soap continua a sorprendere con colpi di scena e rivelazioni improvvise.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 febbraio 2026, Ciro inganna Concetta e Umberto smaschera Ettore. Una settimana decisiva tra bugie, partenze e indagini segrete che cambiano il destino dei protagonisti. Lunedì 16 Febbraio 2026: Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore si aprono con un clima carico di tensione, perché Ciro decide di nascondere a Concetta la reale gravità dei problemi che stanno travolgendo la Caffetteria. La partenza imminente di Mimmo verso Firenze insieme ad Agata crea un vuoto difficile da colmare, mettendo Ciro davanti a scelte rischiose e bugie sempre più ingombranti. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Il Paradiso delle Signore torna in scena questa settimana con un crescendo di tensioni.

Da lunedì 9 febbraio, al Paradiso delle Signore, le riprese del musicarello iniziano tra tensioni e sogni di fuga.

