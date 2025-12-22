Aslti | i bimbi guariti dal cancro del progetto Ops al teatro Savio per Frozen la compagnia delle fiabe
Un pomeriggio di spettacolo con la magia delle fiabe per i bambini guariti dal cancro coinvolti nel progetto Ops (Oncoematologia pediatrica siciliana: costruiamo insieme il loro futuro) di Aslti, finanziato dal Ministero delle Politiche sociali. In sessanta, tra piccoli pazienti, le loro famiglie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Natale a Spazio Seme: fiabe, jazz e teatro per tutta la famiglia dal 20 al 28 dicembre
Leggi anche: Pomigliano si scalda di storie: teatro e fiabe dal 16 al 20 dicembre
Aslti: i bimbi guariti dal cancro del progetto Ops al teatro Savio per “Frozen, la compagnia delle fiabe” - Un pomeriggio di spettacolo con la magia delle fiabe per i bambini guariti dal cancro coinvolti nel progetto Ops (Oncoematologia pediatrica siciliana: costruiamo insieme il loro futuro) di Aslti, fina ... mondopalermo.it
A Palermo lo spettacolo “Frozen” per i piccoli pazienti del progetto Ops di Aslti - Un pomeriggio di spettacolo con la magia delle fiabe per i bambini guariti dal cancro coinvolti nel progetto O. mondopalermo.it
Tumori, 80% bimbi malati guarisce, un 'passaporto' per non dimenticare - Un 'Passaporto del guarito' da donare a tutti i bimbi che superano un cancro - notizie.tiscali.it
Giovanna e Virginia sono le zie di un bimbo speciale che portiamo nel cuore e che oggi è un giovane fantastico. Giovanna è anche la nonna di un bimbo simpaticissimo... Hanno un cuore pieno di amore e di premure per tutti i bimbi. Nelle famiglie che hanno - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.