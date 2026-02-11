Immigrazione | Italia verso un nuovo blocco navale e regole più severe sui ricongiungimenti per recepire il Patto UE

Il governo italiano si prepara a varare un nuovo disegno di legge sull’immigrazione. Le misure principali prevedono un possibile blocco navale e regole più dure sui ricongiungimenti familiari. L’obiettivo è rispettare il nuovo Patto europeo e mettere ordine nei flussi migratori.

Il governo italiano è pronto a varare un nuovo disegno di legge sull’immigrazione, che prevede misure significative come un possibile blocco navale e una stretta sui ricongiungimenti familiari, al fine di recepire il nuovo Patto europeo su asilo e immigrazione e affrontare le sfide legate alla gestione dei flussi migratori. La discussione è attesa oggi in Consiglio dei Ministri, con l’obiettivo di contrastare l’immigrazione irregolare. L’esecutivo, come anticipato dalla Presidente Giorgia Meloni, intende affrontare con determinazione la questione migratoria. L’annuncio di un provvedimento dedicato interamente al tema è arrivato giovedì scorso, durante la trasmissione “Dritto e Rovescio”, dove la Presidente Meloni ha sottolineato la necessità di “fermare soprattutto l’immigrazione illegale”.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina il governo ha annunciato che presenterà un nuovo disegno di legge sull'immigrazione.

Il governo italiano si prepara a presentare un nuovo disegno di legge sull’immigrazione.

