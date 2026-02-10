Immigrazione | il governo al lavoro su nuovo Ddl tra Patto Ue e misure più severe per i flussi

Il governo italiano si prepara a presentare un nuovo disegno di legge sull’immigrazione. Il testo punta a mettere insieme le regole del Patto europeo su asilo e immigrazione con misure più dure contro i flussi. Tra le proposte ci sarebbe anche la possibilità di un “blocco navale” per fermare le partenze. La decisione arriva mentre si intensificano le discussioni sulle politiche migratorie nel Paese.

Il governo italiano è in procinto di presentare un nuovo disegno di legge in materia di immigrazione, che dovrebbe combinare l’implementazione del Patto europeo su asilo e immigrazione con misure più stringenti per il controllo dei flussi migratori, tra cui la possibile adozione di un cosiddetto “blocco navale”. La discussione del provvedimento è prevista per il Consiglio dei ministri di domani, mercoledì 11 febbraio. L’iniziativa legislativa arriva a seguito di un precedente pacchetto sicurezza approvato recentemente, dal quale sono state estrapolate alcune disposizioni per essere inserite in questo nuovo disegno di legge dedicato specificamente alla gestione dei migranti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina il governo ha annunciato che presenterà un nuovo disegno di legge sull’immigrazione.

