Il nuovo Centro di raccolta differenziata a Japigia il Comitato intraprende strada del ricorso

Il Comitato Bari Sostenibile ha annunciato l'intenzione di presentare un ricorso contro il progetto del nuovo Centro di raccolta differenziata a Japigia, situato in via Papalia. La decisione nasce dalla contrarietà alle modalità di realizzazione dell'opera, ritenute non conformi alle esigenze del quartiere e alle normative vigenti. La questione coinvolge la gestione dei rifiuti e l'impatto ambientale, ponendo attenzione alla sostenibilità e alla partecipazione della comunità locale.

Gli attivisti: "La richiesta non nasce per creare uno scontro con l’Amministrazione, ma per tutelare un progetto pubblico già approvato e dare certezza ai cittadini" Il Ccr, cantiere da circa 1,3 milioni di euro, si estenderà per 6mila mq. Nell'area saranno realizzate zone per pesare i rifiuti differenziati, punti di sosta per bici e auto, anche elettriche, un ufficio accettazione e un piccolo giardino. Il progetto prevede anche un ufficio Amiu Puglia e un centro ludico-didattico. Gli attivisti spiegano che il centro si troverebbe a ridosso dell'area interessata dal progetto del Parco di Costa Sud, in particolare nella zona del Lotto 4, già in corso di realizzazione.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

