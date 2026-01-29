Napoli fuori dalla Champions la reazione di Aurelio De Laurentiis alla sconfitta col Chelsea

Napoli esce dalla Champions League. La squadra di Spalletti ha perso 3-2 contro il Chelsea, lasciando il sogno europeo alle spalle. Il presidente De Laurentiis non ha nascosto la delusione, ma promette di tornare più forte. La partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con i partenopei che hanno lottato, ma alla fine non sono riusciti a mantenere il risultato. Ora si pensa alle prossime sfide in campionato e alle strategie per la prossima stagione.

Il Napoli saluta la Champions League dopo una sfida intensa e combattuta, persa 3-2 contro il Chelsea, che sancisce l'uscita degli azzurri dalla massima competizione europea. Al Maradona, la squadra di Antonio Conte ha lottato fino all'ultimo, mostrando carattere e orgoglio, ma non è riuscita a ribaltare un risultato che premia gli inglesi. La sconfitta pesa anche sul piano economico: la mancata qualificazione al turno successivo comporta la perdita di milioni di euro in premi UEFA e introiti legati al percorso europeo. Un aspetto non secondario per il club, ma che non ha oscurato quanto visto in campo.

