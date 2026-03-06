Il Museo di Pietrarsa celebra le donne tra cultura bellezza e omaggi

Il Museo di Pietrarsa organizza un evento dedicato alle donne, con una giornata di iniziative e visite speciali. Dalle 9:30 alle 19:30, tutte le donne potranno entrare con un biglietto a un euro, mentre l’ingresso sarà gratuito per le visitatrici che presentano la CLC. La giornata si inserisce nel calendario delle celebrazioni femminili con un focus su cultura e narrazioni in movimento.

Il Museo di Pietrarsa celebra le donne tra cultura, bellezza e “racconti in movimento”. Si tratta di un’occasione per esplorare il sito museale, tra locomotive storiche, padiglioni industriali e uno dei più affascinanti panorami sul Golfo di Napoli.Alle Terrazze Pietrarsa, il Bistrot e la Pizzeria offriranno un calice omaggio a tutte le donne che prenoteranno per il pranzo (12:00 – 17:00; necessario prenotare). La sera, tra le 19:30 e le 20:45, si potrà quindi assistere a “Donne tra Vapore e Coraggio”, performance teatrale itinerante che trasformerà binari e officine del Museo in un racconto narrativo immersivo ispirato a storie reali e... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Pietrarsa: tra storia ferroviaria e Commedia dell'Arte, uno spettacolo per bambini celebra il Carnevale.Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, in Campania, si prepara ad accogliere un evento speciale per i più piccoli: lo spettacolo "La Festa di...

