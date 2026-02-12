Pietrarsa | tra storia ferroviaria e Commedia dell’Arte uno spettacolo per bambini celebra il Carnevale

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si prepara a ospitare un evento speciale per i bambini. Domenica 15 febbraio, il museo si trasformerà in un palcoscenico per “La Festa di Carnevale”, uno spettacolo che unisce la storia ferroviaria alla Commedia dell’Arte. La produzione di Fabulae – Theater for Children porta in scena un mix di divertimento e cultura, pensato per far divertire i più piccoli e farli avvicinare al mondo delle ferrovie.

Pietrarsa, un luogo dove la storia industriale rivive tra locomotive d'epoca e carrozze ferroviarie, si trasformerà in un palcoscenico colorato e vivace per celebrare l'allegria del Carnevale.

La Sabina si anima con una festa dedicata a Vespasiano.

Ferrara si prepara a rivivere il suo passato rinascimentale con il Carnevale degli Este.

Dove nacque la ferrovia italiana: il museo di Pietrarsa in Campania, tra memoria, industria e paesaggioEra il 3 ottobre 1839, quando due convogli percorsero in undici minuti i poco più di sette chilometri che separano Napoli da Portici, inaugurando la prima linea ferroviaria italiana. Era un evento epo ... artribune.com

Carnevale a Pietrarsa: in scena La Festa di CarnevaleIl Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si prepara a colorarsi della magia del Carnevale. In una cornice dove la storia dell’industria e del viaggio si ... napolivillage.com