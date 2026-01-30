San Valentino a Pietrarsa cena esclusiva nelle meastose sale del Museo Ferroviario

Sabato e domenica, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa apre le sue porte per una cena speciale, la “Cena d'Amare”. Le sale storiche del museo diventano teatro di un evento esclusivo, tra luci soffuse e atmosfere suggestive. I partecipanti potranno gustare un menù curato in un ambiente unico, tra i vecchi treni e le grandi carrozze d’epoca. Un’occasione diversa per vivere il museo in modo nuovo e indimenticabile.

Sabato 14 e domenica 15 febbraio, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si terrà la "Cena d'Amare", un'esperienza unica e irripetibile in una dei maestosi padiglioni del sito museale. Le coppie, durante la cena, assisteranno a delle performance senza tempo, ripercorrendo la storia del cinema, con un quartetto d'archi d'eccezione. Saranno poi coinvolti in momenti di teatro, che prenderanno vita intorno a loro. Il costo per la serata, comprensivo di ingresso e visita alla collezione di rotabili, cena servita nel Museo e performance di musica e teatro, è di € 200,00 a coppia.

