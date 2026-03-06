Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sarà di nuovo a Bologna sabato 7 marzo per partecipare a un evento di campagna elettorale della Lega. Lo ha annunciato il sindaco Matteo Lepore, sottolineando che in precedenza l’evento era previsto anche per Fratelli d’Italia. La visita si inserisce nel calendario delle attività politiche in città, senza altri dettagli ufficiali sulla natura degli incontri.

Sabato 7 marzo Piantedosi nuovamente in città. Lepore: “Viene a fare campagna elettorale” Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è atteso nuovamente in città per sabato 7 marzo. “Viene a fare un evento di campagna elettorale della Lega e prima ancora di Fratelli d'Italia” ha detto, commentando la notizia, il sindaco Matteo Lepore. “Vedo che è molto interessato al referendum e fare campagna per il referendum, invece che impegnarsi sui temi della sicurezza. Lo aspetto a Bologna, invece, per poter insieme discutere di come dare più supporto alle forze dell'ordine e insieme lavorare per la sicurezza della nostra città” ha detto Lepore all’agenzia Dire a margine di un evento che si è tenuto al Tecnopolo di Bologna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Piantedosi candidato sindaco a Bologna? Risponde il Ministro in persona: “Suggestione infondata”Bologna, 20 dicembre 2025 – "Amo moltissimo Bologna, una città meravigliosa a cui sono legato in maniera indissolubile.

Cpr, il ministro Piantedosi annuncia "a breve" il sito a BolognaIl presidente della Regione pronto a discutere dei centri per il rimpatrio, mentre il ministro dell’Interno conferma che a breve sarà comunicata la...

PIANTEDOSI: Il Prefetto 'di casa' torna a Bologna

Tutto quello che riguarda Il ministro Piantedosi torna a Bologna.

Temi più discussi: SICUREZZA: LE CATEGORIE ECONOMICHE INCONTRANO IL MINISTRO PIANTEDOSI; Piantedosi alla V conferenza CyberSEC presso la Scuola Superiore di Polizia; Piantedosi torna sul Cpr: A Bologna è necessario; Sanremo, Mogol torna a Roma in elisoccorso e scoppia la polemica. Piantedosi: Monumento nazionale, gli siamo grati.

Piantedosi incontra il ministro algerino Sayoud: rafforzata la cooperazione su migranti e sicurezzaRoma, 6 marzo 2026 - Rafforzare la collaborazione nel Mediterraneo su migrazione, sicurezza e contrasto alle reti criminali. È stato questo il tema centrale dell’incontro avvenuto oggi al Viminale tra ... stranieriinitalia.it

Piantedosi torna sul Cpr: A Bologna è necessarioIl ministro dell’Interno ribadisce l’importanza di un centro per i rimpatri in città Qui i reati commessi da irregolari sono il 48%, la media italiana è 35%. ilrestodelcarlino.it

Dicembre 2022, governo Meloni appena insediato. Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, lo stesso che aveva teorizzato la colpa morale dei naufraghi, spedisce una circolare agli altri Stati membri: l’Italia, provvisoriamente e salvo eccezioni, non accetterà - facebook.com facebook

Piantedosi ha barato. La Commissione ha fatto il tifo Il #buongiorno di @giuliocavalli x.com