Cpr il ministro Piantedosi annuncia a breve il sito a Bologna

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, annuncia che il centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Bologna sarà operativo “a breve”, in risposta alle recenti tensioni legate all’omicidio del controllore Alessandro Ambrosio e ad altri episodi di cronaca che hanno acceso l’allarme sicurezza in città. Piantedosi ha confermato che il sito sarà pronto entro poche settimane, sottolineando come la scelta sia motivata dalla necessità di gestire meglio i flussi migratori e garantire l’ordine pubblico. A differenza di altre località, Bologna si distingue per l’impegno del governo nel rispettare i tempi annunciati, nonostante le proteste

Il presidente della Regione pronto a discutere dei centri per il rimpatrio, mentre il ministro dell'Interno conferma che a breve sarà comunicata la collocazione. Polemiche tra partiti, sindacati e amministrazioni locali Anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dice che il Cpr a Bologna si farà "a breve". Dopo l'omicidio del controllore Alessandro Ambrosio e altri fatti di cronaca che hanno fatto scattare l'allarme sicurezza, è stato presidente della Regione, Michele de Pascale, a tornare sul tema dei centri destinati ai migranti irregolari. De Pascale ha invitato a togliere Bologna dal tavolo, ma si è detto pronto a una discussione che riguarda l'Emilia-Romagna: "il sistema delle espulsioni in Italia non funziona e il confronto sui Cpr deve partire da questo dato, senza posizioni ideologiche".