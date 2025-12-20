Piantedosi candidato sindaco a Bologna? Risponde il Ministro in persona | Suggestione infondata

Bologna, 20 dicembre 2025 – "Amo moltissimo Bologna, una città meravigliosa a cui sono legato in maniera indissolubile. Detto questo, l'ipotesi di una mia candidatura a sindaco della città è una fantasiosa suggestione giornalistica del tutto infondata, così come lo era quella relativa al ruolo di presidente della Campania". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo a una domanda sull'ipotesi di correre come primo cittadino sotto le Due Torri, in una intervista pubblicata da ‘Libero’. La Lega: “Quello che ha fatto qui è stato eccezionale”. Sulla suggestione della candidatura del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi (anche se fonti vicine al Viminale l’altro giorno avevano già smentito una possibile discesa in campo) Salvini si era limitato a un giudizio di merito sul collega di governo: “Su Piantedosi penso tutto il bene possibile perché è un grande uomo di Stato e di governo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

