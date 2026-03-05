Il ministro iraniano Araghchi | Se gli Usa ci invadono per loro sarà un disastro L' ambasciata italiana a Teheran trasferita a Baku | Invio di aiuti militari a Cipro Macron con Meloni e Mitsotakis

Il ministro iraniano Araghchi ha dichiarato che un'invasione statunitense porterebbe un disastro per gli Stati Uniti. Nel frattempo, l’ambasciata italiana a Teheran è stata trasferita a Baku, secondo quanto comunicato dal ministro Tajani, che ha confermato la chiusura temporanea del diplomatico ufficio. Nella giornata, si è anche saputo dell'invio di aiuti militari a Cipro, con la partecipazione di Macron, Meloni e Mitsotakis.