Il ministro iraniano Araghchi | Se gli Usa ci invadono per loro sarà un disastro L' ambasciata italiana a Teheran trasferita a Baku | Invio di aiuti militari a Cipro Macron con Meloni e Mitsotakis 

Il ministro iraniano Araghchi ha dichiarato che un'invasione statunitense porterebbe un disastro per gli Stati Uniti. Nel frattempo, l’ambasciata italiana a Teheran è stata trasferita a Baku, secondo quanto comunicato dal ministro Tajani, che ha confermato la chiusura temporanea del diplomatico ufficio. Nella giornata, si è anche saputo dell'invio di aiuti militari a Cipro, con la partecipazione di Macron, Meloni e Mitsotakis.

Il ministro Tajani: «L'ambasciata italiana a Teheran è stata chiusa temporaneamente e trasferita a Baku, capitale dell'Azerbaijan». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Trump: «No a Khamenei jr». Il ministro iraniano Araghchi: «Pronti a un'invasione Usa, per loro un disastro». Chiusa ambasciata italiana a Teheran | Aiuti militari a Cipro, Macron con Meloni e Mitsotakis Il ministro Tajani: «L'ambasciata italiana a Teheran è stata chiusa temporaneamente e trasferita a Baku, capitale dell'Azerbaijan».

Macron sente Meloni e Mitsotakis, "insieme per l'invio di aiuti militari a Cipro". Londra ...AGI - Fonti dell'Eliseo riferiscono di una telefonata del presidente francese Emmanuel Macron alla premier italiana, Giorgia Meloni, e al primo...

