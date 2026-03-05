Il ministro iraniano Araghchi | Se gli Usa ci invadono per loro sarà un disastro L' ambasciata italiana a Teheran trasferita a Baku | Invio di aiuti militari a Cipro Macron con Meloni e Mitsotakis
Il ministro iraniano Araghchi ha dichiarato che un'invasione statunitense porterebbe un disastro per gli Stati Uniti. Nel frattempo, l’ambasciata italiana a Teheran è stata trasferita a Baku, secondo quanto comunicato dal ministro Tajani, che ha confermato la chiusura temporanea del diplomatico ufficio. Nella giornata, si è anche saputo dell'invio di aiuti militari a Cipro, con la partecipazione di Macron, Meloni e Mitsotakis.
Trump: «No a Khamenei jr». Il ministro iraniano Araghchi: «Pronti a un'invasione Usa, per loro un disastro». Chiusa ambasciata italiana a Teheran | Aiuti militari a Cipro, Macron con Meloni e Mitsotakis Il ministro Tajani: «L'ambasciata italiana a Teheran è stata chiusa temporaneamente e trasferita a Baku, capitale dell'Azerbaijan».
Macron sente Meloni e Mitsotakis, "insieme per l'invio di aiuti militari a Cipro". Londra ...AGI - Fonti dell'Eliseo riferiscono di una telefonata del presidente francese Emmanuel Macron alla premier italiana, Giorgia Meloni, e al primo...
Il presidente francese #Macron ha telefonato alla premier Meloni e al primo ministro greco Mitsotakis per “concordare l’invio di mezzi militari a Cipro e nel Mediterraneo orientale” al fine di collaborare in uno spirito di solidarietà europea. - facebook.com facebook
Iran , la premier Meloni sente Macron: “Sostegno ai Paesi del Golfo sotto attacco e alla sicurezza di Cipro”. Il ministro della Difesa Crosetto annuncia la massima allerta aerea e l’invio di unità della Marina a difesa di Cipro; lo stesso faranno Francia, Spagna x.com