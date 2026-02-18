Referendum a Ferrara arriva il ministro della Giustizia Carlo Nordio per ' Le ragioni del sì'
Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, viene a Ferrara per sostenere il sì nel referendum, spinto dalla crescente preoccupazione per le riforme giudiziarie. Sabato 21, alle 18.30, Nordio parteciperà a un incontro al Palazzo della Racchetta in via Vaspergolo, promosso da Fratelli d’Italia. L’appuntamento mira a spiegare le ragioni del sì davanti a un pubblico locale, invitato a confrontarsi con il ministro.
Sabato 21 alle 18.30, presso il Palazzo della Racchetta in via Vaspergolo, si terrà l’evento promosso da Fratelli d’Italia Ferrara dal titolo ‘Le ragioni del sì’, alla presenza del ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Nel corso dell’evento verranno illustrati in modo puntuale i principi ispiratori e le finalità della riforma, con particolare riferimento al rafforzamento dell’efficienza del sistema giudiziario, alla piena attuazione del modello processuale delineato dalla Costituzione e al superamento del sistema di potere delle correnti all’interno della magistratura. “Ci troveremo per parlare dell’imminente referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo - spiega Alessandro Balboni presidente di Fratelli d’Italia Ferrara -, offrendo l’occasione di ascoltare il ministro Nordio per un momento di approfondimento e confronto sui contenuti e sugli obiettivi della riforma.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
