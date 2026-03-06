Il medio oriente chiama l' Ucraina risponde

Nel Medio Oriente, le tensioni si fanno sentire mentre un drone Shahed si avvicina, accompagnato da un ronzio persistente che ricorda il suono di un motorino in lontananza. Il rumore rimane costante e monotono mentre il velivolo si avvicina, creando un sottofondo continuo di allerta. Nel frattempo, in Ucraina, le operazioni e le risposte continuano a essere osservate da vicino.

Nessuno al mondo ha competenze quanto Kyiv quando si parla di droni. Esperti, armi, calcoli e la prima regola insegnata al Golfo: se usate i Patriot per abbattere gli Shahed sarà un disastro Quando un drone Shahed si avvicina, è preceduto da un ronzio continuo, come se un motorino stesse passando in lontananza, a velocità costante, emettendo un suono che rimane uguale, monotono, fino all’esplosione. E’ un suono che l’Ucraina conosce bene, in alcune notti è la colonna sonora terrificante degli attacchi russi. Dura a lungo, tanto che gli ucraini, per guadagnare qualche ora di sonno, preferiscono gli attacchi con i missili rispetto a quelli con i droni – sono più brevi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Meloni chiama Mattarella: "Faremo di tutto per pace in Ucraina e Medio Oriente"

Il cardinale Zuppi benedice Trump: "Ha aperto finestre di pace in Medio Oriente e in Ucraina"

La predizione degli sciamani: “Maduro sconfitto, Trump si ammalerà

