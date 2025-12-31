Meloni chiama Mattarella | Faremo di tutto per pace in Ucraina e Medio Oriente

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha contattato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per discutere degli impegni del governo in favore della pace in Ucraina e Medio Oriente. La conversazione ha anche riguardato l’apprezzamento per il discorso di fine anno rivolto agli italiani, sottolineando l’attenzione del governo su questioni internazionali e sulla coesione nazionale.

(Adnkronos) – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esprimere al Capo dello Stato l’apprezzamento del Governo per il discorso di fine anno rivolto agli italiani. Ne dà notizia una nota di Palazzo Chigi. Nel corso del colloquio, la presidente Meloni ha ringraziato il Presidente Mattarella . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni chiama Mattarella: “Faremo di tutto per pace in Ucraina e Medio Oriente” Leggi anche: Mattarella: “Speranza di pace si estenda dal Medio Oriente all’Ucraina” Leggi anche: G20: Meloni vede Erdogan, focus su Ucraina e Medio Oriente Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Meloni chiama Mattarella: "Faremo di tutto per pace in Ucraina e Medio Oriente" - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per esprimere al Capo dello Stato l’apprezzamento del Governo per il discorso di fine anno ... adnkronos.com

Meloni ascolta Mattarella e frena sulla data del referendum. I contatti Mantovano-Conte-Schlein. Decreto Kyiv approvato - Il governo prima pensa di accelerare sulla data, il primo marzo, poi il passo indietro. ilfoglio.it

Meloni al Quirinale da Mattarella, Palazzo Chigi: nessuno scontro istituzionale, ma per la premier «inopportune» le parole di Garofani - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata in mattinata al Quirinale per un incontro - corriereadriatico.it

Luce o Tenebre I trend 2026: Meloni e Trump, Gattuso e Odisseo, euro e AI, moda, cibo, cultura, la Guerra e la Pace. Riottoso chiama gli esperti alle previsioni di un anno cruciale, con l'augurio per tutti voi che sia più felice e più giusto. x.com

Il più grande nemico di Giorgia Meloni alle prossime elezioni si chiama economia ---- Dimenticate Schlein, Conte, Fratoianni e pure le liti con Salvini, o le turbolenze nella Lega e in Forza Italia, o i presunti complotti del Quirinale. Dimenticatevi pure gli Eurocrat - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.