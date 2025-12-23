Il cardinale Zuppi benedice Trump | Ha aperto finestre di pace in Medio Oriente e in Ucraina

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’impegno d i Donald Trump per fermare la guerra, stavolta, riceve il plauso della Santa Sede. “La sua insistenza ha portato al dialogo in Medio Oriente e in Ucraina, aprendo finestre che sembravano sigillate”, ha spiegato il cardinale Matteo Zuppi in un’intervista al Corriere della sera, aggiungendo: “Certo, preoccupa che abbia cambiato il nome del Dipartimento della difesa in Dipartimento della guerra: significa rinunciare alla convinzione che i conflitti si devono risolvere con il dialogo e con un’autorità sovranazionale. E questo sì cambierebbe il mondo”. Il numero uno dei vescovi italiani al Corriere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

