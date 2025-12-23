Il cardinale Zuppi benedice Trump | Ha aperto finestre di pace in Medio Oriente e in Ucraina

L’impegno d i Donald Trump per fermare la guerra, stavolta, riceve il plauso della Santa Sede. “La sua insistenza ha portato al dialogo in Medio Oriente e in Ucraina, aprendo finestre che sembravano sigillate”, ha spiegato il cardinale Matteo Zuppi in un’intervista al Corriere della sera, aggiungendo: “Certo, preoccupa che abbia cambiato il nome del Dipartimento della difesa in Dipartimento della guerra: significa rinunciare alla convinzione che i conflitti si devono risolvere con il dialogo e con un’autorità sovranazionale. E questo sì cambierebbe il mondo”. Il numero uno dei vescovi italiani al Corriere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il cardinale Zuppi benedice Trump: “Ha aperto finestre di pace in Medio Oriente e in Ucraina” Leggi anche: Zelensky a colloquio con Trump: “Dalla pace in Medio Oriente un segnale anche per l’Ucraina” Leggi anche: Medio Oriente, Tajani: "Con il piano Trump il futuro del Medio Oriente è a portata di mano" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Zuppi: «Sì a una legge sul fine vita, il Parlamento segua la Consulta. Pace in Ucraina? Trump ha aperto una strada» - Il presidente della Cei: «Sull'Autonomia Zaia mi ha spiegato la sua posizione, ma non mi ha convinto». msn.com

Ucraina, Cardinale Zuppi elogia l'impegno di Trump per arrivare ad una pace «accettabile»: la sua iniziativa ha ottenuto molto - Il cardinale Matteo Zuppi ha elogiato l'impegno del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump per favorire la pace tra Russia e Ucraina: «L'iniziativa di pace di Trump ha ottenuto molto», ha detto ... ilmessaggero.it

Zuppi a Propaganda Live: “Trump mi piace se lavora sulla pace. La cristianità in Italia? È finita ed è un dato di fatto” - Il cardinale e presidente della Cei, Matteo Maria Zuppi, è stato intervistato da Diego Bianchi per Propaganda Live. fanpage.it

Il 12 dicembre il Cardinale Zuppi ha celebrato una Messa per l’anniversario della sua presa di possesso nella cripita della Cattedrale di Bologna - facebook.com facebook

Il Cardinale Zuppi festeggia i 10 anni alla guida dell'Arcidiocesi di Bologna x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.