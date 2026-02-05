L’adolescenza sta vivendo momenti difficili. Basta poco, una frase sbagliata o un’esclusione online, e i ragazzi si ritrovano in un vortice di insicurezza. Save the Children mette in guardia: tra cyberbullismo e uso massiccio dell’intelligenza artificiale, i giovani sono sempre più a rischio di isolamento e sofferenza.

Basta davvero poco, come una frase fuori posto, un’esclusione da una chat o un insulto che resta lì a lampeggiare sullo schermo, per far piombare i più giovani in un vero e proprio incubo. A denunciarlo è l’ultimo report di Save the Children che racconta una realtà, quella del cyberbullismo e delle minacce online, che non si può liquidare con un’alzata di spalle. Dati alla mano il 47,1% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni ha subito cyberbullismo. Si tratta di un numero enorme, quasi uno su due, a fronte dei dati ben più contenuti registrati nel 2020 quando il dato si attestava a un già preoccupante 34,1%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Cyberbullismo, rischio di esclusione online e l’uso massiccio dell’IA: per Save the Children l’adolescenza è sotto attacco

