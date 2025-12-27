Tempo di lettura: 2 minuti Un dramma che lascia senza parole e attraversa l’oceano, colpendo nel profondo l’intera comunità irpina. Henry Losco, un bambino di appena 11 anni, ha perso la vita a seguito di un tragico incidente domestico avvenuto in Canada. Una notizia devastante che ha gettato nello sconforto familiari, amici e quanti conoscevano la famiglia Losco. La tragedia si è consumata il 19 dicembre, all’interno dell’appartamento di Albert Street, a Regina, nella provincia del Saskatchewan. Secondo le prime ricostruzioni, una fuga di monossido di carbonio avrebbe saturato gli ambienti domestici, risultando fatale per il piccolo Henry. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dall’Irpinia al Canada, sogno spezzato: muore a 11 anni il piccolo Henry

