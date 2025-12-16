L'Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Campania si arricchisce di 46 nuovi elementi, rappresentando tradizioni, feste e rituali che testimoniano la ricchezza culturale della regione. Dall’Irpinia al Cilento, queste espressioni popolari preservano identità e radici storiche, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio immateriale campano.

© Puntomagazine.it - Dall’Irpinia al Cilento: 46 nuovi elementi entrano nell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Campania

Dal “Carnevale di Capua” al “Focarone di San Sabino” ad Atripalda, dal “Culto di Sant’Anna” a Bacoli alla “Processione dedicata a Santa Maria della Speranza” a Battipaglia. Napoli, 15 dicembre 2025 – Il patrimonio culturale immateriale della Campania si arricchisce di 46 nuovi elementi, confermando la vitalità, la profondità culturale e la capacità delle comunità locali di custodire e rinnovare le proprie tradizioni. Questa mattina il Teatro Trianon Viviani di Napoli ha ospitato la presentazione ufficiale dei nuovi iscritti all’Inventario del Patrimonio Immateriale della Campania (IPIC) e della terza edizione del catalogo aggiornato (Fondi Coesione Italia 2127 nell’ambito della DGR n. Puntomagazine.it

Dall’Irpinia al Cilento: 46 nuovi elementi entrano nel Patrimonio Immateriale - facebook.com facebook