Dall’Irpinia al Cilento | 46 nuovi elementi entrano nell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Campania

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Campania si arricchisce di 46 nuovi elementi, rappresentando tradizioni, feste e rituali che testimoniano la ricchezza culturale della regione. Dall’Irpinia al Cilento, queste espressioni popolari preservano identità e radici storiche, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio immateriale campano.

dall8217irpinia al cilento 46 nuovi elementi entrano nell8217inventario del patrimonio culturale immateriale della campania

© Puntomagazine.it - Dall’Irpinia al Cilento: 46 nuovi elementi entrano nell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Campania

Dal “Carnevale di Capua” al “Focarone di San Sabino” ad Atripalda, dal “Culto di Sant’Anna” a Bacoli alla “Processione dedicata a Santa Maria della Speranza” a Battipaglia. Napoli, 15 dicembre 2025  – Il  patrimonio culturale immateriale della Campania  si arricchisce di  46 nuovi elementi, confermando la vitalità, la profondità culturale e la capacità delle comunità locali di custodire e rinnovare le proprie tradizioni. Questa mattina il  Teatro Trianon Viviani di Napoli  ha ospitato la presentazione ufficiale dei  nuovi iscritti all’Inventario del Patrimonio Immateriale della Campania (IPIC)  e della  terza edizione del catalogo  aggiornato (Fondi Coesione Italia 2127 nell’ambito della DGR n. Puntomagazine.it